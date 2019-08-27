Здравоохранение

В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умер

Здравоохранение 27.08.2019 17:19
932 0
27.08.2019 17:19


Десять человек заразились ботулизмом в Волгоградской области, один скончался. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, такую статистику озвучили за два месяца текущего года - июль и 27 дней августа. Всего с начала года ботулизмом заразились 27 человек, трое скончались. В июне сообщалось о 18 пострадавших и двух погибших. По-прежнему все заболевания связаны с употреблением вяленой рыбы и щучьей икры.
Справка. Ботулизм - это пищевое отравление, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих яд (токсин) бактерий Clostridium botulinum. Микробы ботулизма широко распространены в природе и в окружающей среде в виде спор. Споры длительное время сохраняются во внешней среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию. Токсин ботулизма очень опасен, по силе воздействия на организм он несомненный лидер среди большинства химических и биологических ядов. Опасность этих токсинов заключается ещё и том, что обнаружить их "на вкус и цвет" невозможно. Ни маринад, ни рассол не изменят своего вкуса или прозрачности. Ядовитые свойства ботулотоксина под влиянием пищеварительных ферментов могут усиливаться в десятки и сотни раз. Ботулизм – это отравление токсинами бактерий ботулизма, которое протекает с симптомами тяжелого поражения нервной системы. Летальность среди больных составляет до 30%. Разрушается токсин при температуре 80 градусов за 30 минут, 100 градусов - за 10 минут. Заболевание развивается в течении нескольких часов до 5 суток. Больной человек не опасен для окружающих. Начало заболевания, как правило, острое. Пациенты предъявляют жалобы на боль в животе, тошноту, рвоту, нарушение стула, затем развивается метеоризм, запоры, чувство распирания в животе. На фоне этих нарушений на первый план выходит неврологическая симптоматика, пациенты жалуются на сухость во рту, слабость в мышцах, нарушение зрения (невозможность рассмотреть предметы находящиеся вблизи), головные боли, недомогание, высокую температуру.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде уволен главный врач Центрального роддома №2
29.07.2019 20:16
23467 13
Потерявшая из-за врачей почку волгоградка взыскала миллион с онкодиспансера
02.08.2019 12:25
10112 9
Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской области
29.07.2019 14:18
14240 5
Здравоохранение
23.08.2019 11:09
Здравоохранение 23.08.2019 11:09
4628 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 09:20
Здравоохранение 23.08.2019 09:20
833 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
22.08.2019 19:00
Здравоохранение 22.08.2019 19:00
7630 16 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2019 10:50
Здравоохранение 22.08.2019 10:50
3429 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2019 15:34
Здравоохранение 21.08.2019 15:34
1764 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2019 10:55
Здравоохранение 21.08.2019 10:55
5251 36 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2019 12:37
Здравоохранение 19.08.2019 12:37
12168 21 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2019 08:45
Здравоохранение 19.08.2019 08:45
922 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2019 15:24
Здравоохранение 15.08.2019 15:24
3061 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2019 15:04
Здравоохранение 13.08.2019 15:04
8326 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2019 12:32
Здравоохранение 13.08.2019 12:32
6920 17 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.08.2019 14:36
Здравоохранение 08.08.2019 14:36
6100 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2019 16:13
Здравоохранение 07.08.2019 16:13
1836 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.08.2019 16:22
Здравоохранение 06.08.2019 16:22
1938 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.08.2019 15:04
Здравоохранение 05.08.2019 15:04
8397 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:08
«Высота 102»ТВ: Мечта проехать по новой магистрали в обход Волгограда сбудется через 5 лет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умерСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставомСмотреть фотографии
16:21
«Крысиный рай»: полчища грызунов облюбовали помойку в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистралиСмотреть фотографии
15:53
Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбыСмотреть фотографии
15:00
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы Смотреть фотографии
14:35
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 годаСмотреть фотографии
13:04
«Мечты сбываются»: федеральные чиновники дали старт строительству дороги в обход Волгограда Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФОСмотреть фотографии
12:33
На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
12:18
Житель Волгограда познакомился с женщиной ради содержимого ее кармановСмотреть фотографии
11:59
В Волжском уберут билборды с призывом «Пора менять власть!» Смотреть фотографии
10:49
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит АлекперовСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области силовики перекрыли канал поставки марихуаны в Саратовскую областьСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом легковушка въехала в грузовик на «аварийке», трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людейСмотреть фотографии
08:24
Число участников молодежного фестиваля «Берег» удвоилосьСмотреть фотографии
21:25
«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросамСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Жители квартала в Волгограде скинулись и отремонтировали убитую дорогу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»Смотреть фотографии
17:37
Управление судебных приставов Волгоградской области усилили московским кадромСмотреть фотографии
16:39
В двух районах Волгоградской области никак не могут победить АЧССмотреть фотографии
16:32
Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастовСмотреть фотографии
16:04
«Берем деньгами и техникой»: семья волгоградцев решила выбраться из кредитов с помощью соседейСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки Смотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютамиСмотреть фотографии
13:14
Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 