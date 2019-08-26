Выборы

Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант

Выборы 26.08.2019 13:14
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26.08.2019 13:14


Депутаты-коммунисты Саратовской областной думы пообещали прислать на выборы в Волгоградскую область несколько десятков специалистов в помощь коллегам из КПРФ. Об этом заявил накануне руководитель фракции КПРФ в Саратовской облдуме и руководитель областной организации коммунистов Александр Анидалов. Впрочем, всех деталей он не раскрыл, сославшись на то, что «пока рано». Так что неизвестно, в каком качестве саратовские профессионалы будут работать в волгоградском регионе. 
Александр Анидалов побывал в Волгограде вместе со своим коллегой по Саратовской областной думе Николаем Бондаренко. Саратовские коммунисты побывали в Волжском, а также посетили митинг КПРФ, который прошел в Краснооктябрьском районе. У Николая Бондаренко поинтересовались, почему он так и не стал кандидатом в губернаторы Волгоградской области, куда его прочили с подачи федерального руководства КПРФ. Бондаренко, впрочем, уточнил, что его кандидатура лишь обсуждалась, но четкого  решения по нему принято не было. На помощь коллеге пришел Александр Анидалов, который заявил, что Бондаренко хотят видеть губернатором во многих регионах, однако и в Волгоградской области есть достойные кандидаты. 
Напомним, Николай Бондаренко известен своим видеоблогом, где он вел так называемый «Дневник депутата», пытаясь прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. По его признанию, этот эксперимент оказался для него трудным и плохо сказался на его здоровье. Между тем, Николай Бондаренко, судя по декларации о доходах членов его семьи за 2017 год, жил на гораздо меньшую сумму, чем во время своего эксперимента. Так, по итогам 2017 года депутат, который начинал свою трудовую деятельность в фирме «Поле чудес»,  задекларировал всего 57 тысяч рублей при нулевом доходе своей супруги. На троих членов семьи – Николая Бондаренко, его жены и ребенка – приходилось лишь  по 19 тысяч рублей в год, в месяц, соответственно, по тысяче с небольшим на человека. Так что тяжкий эксперимент по недоеданию должен был длиться у него не один месяц. Однако изможденным саратовский коммунист не выглядел, да и телефон у него -  не из самых дешевых.
За 2018 год доход Николая Бондаренко был уже побольше – 275 тысяч рублей. Но все равно, на трех членов семьи – неработающую супругу и ребенка – выходит совсем немного. Из имущества у саратовского депутата – две машины, отечественная «семерка» и «Хендай Солярис». И квартира в общей собственности. 

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