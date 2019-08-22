Расследования

В отношении буйного волгоградца за нападение с ножом на полицейского возбудили уголовное дело

Расследования 22.08.2019 11:58
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22.08.2019 11:58


За посягательство на жизнь полицейского в отношении психически больного волгоградца возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, расследованием занимается следственный отдел по Дзержинскому району.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в ночь с 20 на 21 августа в полицию обратилась женщина с просьбой вызвать бригаду скорой психиатрической помощи для своего сожителя – 36-летнего мужчины, который вел себя неадекватно, угрожая причинить ей и себе увечья. Оказалось, что у ее  гражданского супруга  ранее уже случались психические расстройства.
Впускать в квартиру прибывших на место правоохранителей подозреваемый отказался. Женщине  при этом удалось выбраться на улицу. После того, как сотрудники муниципальной службы спасения  вскрыли входную дверь, мужчина
выбежал на лестничную площадку с кухонными ножами в руках и напал на полицейских. Одному из стражей порядка он нанес не менее пяти ударов в область груди и шеи, защищенных бронежилетом, а также резаную рану левого предплечья. В сторону психически больного полицейские произвели четыре выстрела из табельного оружия, после чего его задержали и госпитализировали.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


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