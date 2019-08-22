



За посягательство на жизнь полицейского в отношении психически больного волгоградца возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, расследованием занимается следственный отдел по Дзержинскому району.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в ночь с 20 на 21 августа в полицию обратилась женщина с просьбой вызвать бригаду скорой психиатрической помощи для своего сожителя – 36-летнего мужчины, который вел себя неадекватно, угрожая причинить ей и себе увечья. Оказалось, что у ее гражданского супруга ранее уже случались психические расстройства.

Впускать в квартиру прибывших на место правоохранителей подозреваемый отказался. Женщине при этом удалось выбраться на улицу. После того, как сотрудники муниципальной службы спасения вскрыли входную дверь, мужчина

выбежал на лестничную площадку с кухонными ножами в руках и напал на полицейских. Одному из стражей порядка он нанес не менее пяти ударов в область груди и шеи, защищенных бронежилетом, а также резаную рану левого предплечья. В сторону психически больного полицейские произвели четыре выстрела из табельного оружия, после чего его задержали и госпитализировали.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.







