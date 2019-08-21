ВОЛМА продолжает digital-развитие и запускает Интернет-магазин

Экономика 21.08.2019 10:44 Реклама
494 0
21.08.2019 10:44 Реклама
Крупнейший российский производитель сухих строительных смесей из гипса и цемента компания ВОЛМА продолжает реализацию проектов, направленных на диджитализацию процессов. Очередным шагом в этом направлении стала разработка и запуск Интернет-магазина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, он уже прошел тестирование и начал принимать заказы. Портал располагается по адресу shop.volma.ru.
В Интернет-магазине "ВОЛМА" можно приобрести штукатурные станции, запасные части для них, профессиональный инструмент, а также ряд строительных смесей, предназначенных для машинного нанесения. В дальнейшем планируется расширение ассортимента. Покупка доступна как физическим, так и юридическим лицам.
«Объемы производства и отгрузок нашей продукции, особенно если речь идет о таких востребованных материалах, как штукатурка ВОЛМА-Слой, пазогребневые плиты, гипсокартон и ряде других, велики и постоянно наращиваются, - отметил директор по маркетингу и продажам «ВОЛМА» Ярослав Шестимиров.- В области Интернет-торговли ВОЛМА делает лишь первые, можно сказать, пробные, шаги. Мы приняли решение набираться опыта сами и приучать к онлайн-покупкам наших потребителей в такой современной и набирающей популярность сфере, как механизированные технологии. Поэтому первые товары, которые представлены в Интернет-магазине, это станции для машинного нанесения, запчасти и специализированные смеси для них, а также профессиональные инструменты».
Интернет-магазин далеко не первый digital-проект, который реализует ВОЛМА. У компании запущен и успешно функционирует портал автозаказа, через который продукцию приобретают оптовые дилеры, разработаны мобильные приложения для перевозчиков и водителей транспорта, осуществляющих доставку материалов, а также строительный калькулятор, позволяющий рассчитать как расход стройматериалов, так и подобрать комплекс продуктов ВОЛМА для решения конкретной задачи по ремонту. В систему аналитики ВОЛМА интегрированы разработки, позволяющие в оперативном режиме следить за ситуацией на рынке и в кратчайшие сроки корректировать стратегию работы.
«За технологиями будущее в том числе и в таких сферах, как производство и продажа стройматериалов, - резюмировал генеральный директор УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. - Возможно, пока в нашей отрасли они не вышли на передовые роли как в ряде других, но, чтобы быть на волне изменений в будущем, нужно закладывать основу для них уже сегодня. Именно эту задачу решает "ВОЛМА".
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16038 5
08.08.2019 11:02
4441 28
10.08.2019 13:02
7784 0
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн21.08.2019 14:25
Страховщик Сбербанка подготовил спецпредложения ко Дню знаний20.08.2019 15:02
На «Красном Октябре» открылся автотерминал для поставщиков металлолома20.08.2019 14:26
Дзержинский район Волгограда растет вширь и ввысь20.08.2019 13:29
Сбербанк заключил первую кредитную сделку со счетами эскроу в Волгоградской области20.08.2019 10:32
«Синара-Девелопмент» и Сбербанк заключили первую сделку со счетами эскроу20.08.2019 08:36
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке19.08.2019 15:31
Растет как на дрожжах: на заводах Волгоградской области увеличилась зарплата19.08.2019 15:19
В Волгограде успешно реализован проект по очистке бишофита от сульфатов19.08.2019 14:44
Наталья Шабунина рассказала о рекордном снижении ипотечных ставок в банке «Возрождение»19.08.2019 11:42
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам16.08.2019 17:26
Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 году16.08.2019 16:32
Как распознать «серого дилера» при покупке авто16.08.2019 16:15
Иностранные журналисты попробовали яблоки из Садов Придонья и увезли с собой16.08.2019 15:44
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance16.08.2019 14:18
Реклама