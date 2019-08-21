ВОЛМА продолжает digital-развитие и запускает Интернет-магазин





Крупнейший российский производитель сухих строительных смесей из гипса и цемента компания ВОЛМА продолжает реализацию проектов, направленных на диджитализацию процессов. Очередным шагом в этом направлении стала разработка и запуск Интернет-магазина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, он уже прошел тестирование и начал принимать заказы. Портал располагается по адресу shop.volma.ru

В Интернет-магазине "ВОЛМА" можно приобрести штукатурные станции, запасные части для них, профессиональный инструмент, а также ряд строительных смесей, предназначенных для машинного нанесения. В дальнейшем планируется расширение ассортимента. Покупка доступна как физическим, так и юридическим лицам.

«Объемы производства и отгрузок нашей продукции, особенно если речь идет о таких востребованных материалах, как штукатурка ВОЛМА-Слой, пазогребневые плиты, гипсокартон и ряде других, велики и постоянно наращиваются, - отметил директор по маркетингу и продажам «ВОЛМА» Ярослав Шестимиров.- В области Интернет-торговли ВОЛМА делает лишь первые, можно сказать, пробные, шаги. Мы приняли решение набираться опыта сами и приучать к онлайн-покупкам наших потребителей в такой современной и набирающей популярность сфере, как механизированные технологии. Поэтому первые товары, которые представлены в Интернет-магазине, это станции для машинного нанесения, запчасти и специализированные смеси для них, а также профессиональные инструменты».

Интернет-магазин далеко не первый digital-проект, который реализует ВОЛМА. У компании запущен и успешно функционирует портал автозаказа, через который продукцию приобретают оптовые дилеры, разработаны мобильные приложения для перевозчиков и водителей транспорта, осуществляющих доставку материалов, а также строительный калькулятор, позволяющий рассчитать как расход стройматериалов, так и подобрать комплекс продуктов ВОЛМА для решения конкретной задачи по ремонту. В систему аналитики ВОЛМА интегрированы разработки, позволяющие в оперативном режиме следить за ситуацией на рынке и в кратчайшие сроки корректировать стратегию работы.