Экономика

ВОЛМА продолжает digital-развитие и запускает Интернет-магазин

Экономика 21.08.2019 10:44 Реклама
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21.08.2019 10:44 Реклама


Крупнейший российский производитель сухих строительных смесей из гипса и цемента компания ВОЛМА продолжает реализацию проектов, направленных на диджитализацию процессов. Очередным шагом в этом направлении стала разработка и запуск Интернет-магазина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании,  он уже прошел тестирование и начал принимать заказы. Портал располагается по адресу shop.volma.ru.
В Интернет-магазине "ВОЛМА" можно приобрести штукатурные станции, запасные части для них, профессиональный инструмент, а также ряд строительных смесей, предназначенных для машинного нанесения. В дальнейшем планируется расширение ассортимента. Покупка доступна как физическим, так и юридическим лицам.
«Объемы производства и отгрузок нашей продукции, особенно если речь идет о таких востребованных материалах, как штукатурка ВОЛМА-Слой, пазогребневые плиты, гипсокартон и ряде других, велики и постоянно наращиваются, - отметил директор по маркетингу и продажам «ВОЛМА» Ярослав Шестимиров.- В области Интернет-торговли ВОЛМА делает лишь первые, можно сказать, пробные, шаги. Мы приняли решение набираться опыта сами и приучать к онлайн-покупкам наших потребителей в такой современной и набирающей популярность сфере, как механизированные технологии. Поэтому первые товары, которые представлены в Интернет-магазине, это станции для машинного нанесения, запчасти и специализированные смеси для них, а также профессиональные инструменты».
Интернет-магазин далеко не первый digital-проект, который реализует ВОЛМА. У компании запущен и успешно функционирует портал автозаказа, через который продукцию приобретают оптовые дилеры, разработаны мобильные приложения для перевозчиков и водителей транспорта, осуществляющих доставку материалов, а также строительный калькулятор, позволяющий рассчитать как расход стройматериалов, так и подобрать комплекс продуктов ВОЛМА для решения конкретной задачи по ремонту. В систему аналитики ВОЛМА интегрированы разработки, позволяющие в оперативном режиме следить за ситуацией на рынке и в кратчайшие сроки корректировать стратегию работы.
«За технологиями будущее в том числе и в таких сферах, как производство и продажа стройматериалов, - резюмировал генеральный директор УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. - Возможно, пока в нашей отрасли они не вышли на передовые роли как в ряде других, но, чтобы быть на волне изменений в будущем, нужно закладывать основу для них уже сегодня. Именно эту задачу решает "ВОЛМА".
             

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