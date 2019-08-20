Расследования 20.08.2019 13:28
5028 10
20.08.2019 13:28
Евгений Щур, бывший депутат гордумы, будет отбывать домашний арест в другой квартире. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, подследственному разрешили поменять место жительства в связи с продажей прежней жилплощади – удовлетворено соответствующее ходатайство защитника Щура.
Напомним, бывший депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур обвиняется в создании преступного сообщества, целью которого было совершение тяжких преступлений на территории Волгоградской области и г.Астрахани, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. Как полагает следствие, членами данного преступного сообщества, в которую входили 34 человека, похищены денежные средства на общую сумму 84 миллиона рублей. 15 декабря 2016 года в отношении Щура судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 26 ноября 2018 года данная мера пресечения была изменена на домашний арест. 24 июня 2019 года срок домашнего ареста продлен до 27 сентября этого года. 16 августа адвокат Щура обратился в Волгоградский областной суд с ходатайством об изменении места отбывания его подзащитным домашнего ареста в связи с продажей квартиры, в которой последний исполнял данную меру пресечения.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
26071 29
06.08.2019 12:40
23303 45
25.07.2019 11:46
22874 43
Обвиняемый в убийстве двоих человек в Волгоградской области захотел домой19.08.2019 16:32
Расследования 19.08.2019 16:32
2726 0 Обсудить
В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин18.08.2019 11:32
Расследования 18.08.2019 11:32
9438 0 Обсудить
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской Германии16.08.2019 09:18
Расследования 16.08.2019 09:18
7636 17 Обсудить
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"15.08.2019 18:14
Расследования 15.08.2019 18:14
18844 5 Обсудить
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейне15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
3648 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режима15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
1969 0 Обсудить
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечить14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5688 0 Обсудить
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
4131 1 Обсудить
В Волгограде карманница похищала деньги у больных14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4397 7 Обсудить
В Волгограде полицейские ищут свидетелей падения ствола дерева на девушку13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2802 4 Обсудить
«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибку12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
6486 14 Обсудить
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4338 1 Обсудить
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3668 5 Обсудить
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1379 2 Обсудить
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4558 8 Обсудить
Реклама