Расследования

Волгоградский облсуд разрешил экс-депутату гордумы поменять место жительства

Расследования 20.08.2019 13:28
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20.08.2019 13:28


Евгений Щур, бывший депутат гордумы, будет отбывать домашний арест в другой квартире. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, подследственному разрешили поменять место жительства  в связи с продажей прежней жилплощади  – удовлетворено соответствующее ходатайство защитника Щура. 
Напомним, бывший депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур  обвиняется в создании преступного сообщества, целью которого было совершение тяжких преступлений на территории Волгоградской области и г.Астрахани, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. Как полагает следствие, членами данного преступного сообщества, в которую входили 34 человека,  похищены денежные средства на общую сумму 84 миллиона рублей.  15 декабря 2016 года  в отношении Щура  судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 26 ноября 2018 года  данная мера пресечения была изменена на домашний арест. 24 июня 2019 года срок домашнего ареста продлен до 27 сентября этого года. 16 августа  адвокат Щура  обратился в Волгоградский областной суд с ходатайством об изменении места отбывания его подзащитным домашнего ареста  в связи с продажей квартиры,  в которой последний исполнял данную меру пресечения.

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