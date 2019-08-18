В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин

Расследования 18.08.2019 11:32
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18.08.2019 11:32
Задержаны совершавшие нападения на пожилых женщин двое жителей Волжского, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее судимые за кражи и хранение наркотиков молодые люди 24 и 28 лет в Волжском, в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах областного центра нападали на пенсионерок, срывая с них ювелирные украшения - цепочки с кулонами, браслеты, подвески. Свое последнее преступление грабители совершили 14 августа, напав у дома по ул. Таращанцев на 71-летнюю пенсионерку и сорвав с нее золотую цепочку с крестиком. Похищенное наркозависимые подозреваемые сдавали в ломбарды либо продавали в частные руки. Задержанные, которых опознали потерпевшие, сознались в содеянном. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ – «Грабеж».В настоящее время оперативники располагают информацией о 18 эпизодах совершенных грабежей, однако не исключают, что их гораздо больше. Гражданам, ставших жертвами указанных лиц, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области по номеру телефона: 93-79-45 или 02.
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