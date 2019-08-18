Расследования

В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин

Расследования 18.08.2019 11:32
6770 0
18.08.2019 11:32




Задержаны совершавшие нападения на пожилых женщин двое жителей Волжского, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области,  ранее судимые за кражи и хранение наркотиков  молодые люди 24 и 28 лет  в Волжском, в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах областного центра нападали на пенсионерок, срывая с них ювелирные украшения - цепочки с кулонами, браслеты, подвески. Свое последнее преступление грабители совершили 14 августа, напав у дома по ул. Таращанцев на 71-летнюю пенсионерку и сорвав с нее золотую цепочку с крестиком. Похищенное наркозависимые подозреваемые сдавали в ломбарды либо продавали в частные руки.  Задержанные, которых опознали потерпевшие, сознались в содеянном. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ – «Грабеж».
В настоящее время оперативники располагают информацией о 18 эпизодах совершенных грабежей, однако не исключают, что их гораздо больше. Гражданам, ставших  жертвами указанных лиц, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области по номеру телефона: 93-79-45 или 02.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)
06.08.2019 15:22
25914 29
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина
06.08.2019 12:40
23193 45
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
22847 43
Расследования
16.08.2019 09:18
Расследования 16.08.2019 09:18
7436 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 18:14
Расследования 15.08.2019 18:14
18561 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
3447 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
1859 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5610 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
4040 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4320 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2763 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
6335 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4279 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3599 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1354 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4525 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25914 29 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5691 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:31
«Зизу – чемпион!»: спасенный в Волгограде журналистами ИА «Высота 102» щенок пошел на поправкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Предприятия Волгоградской области «заказывают» пенсионеров и предпенсионеровСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщинСмотреть фотографии
10:10
В столкновении двух машин в Волгоградской области пострадали семь человекСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области водитель пересек «линию жизни» и погибСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области есть работа с самыми высокими заработкамиСмотреть фотографии
08:55
"Продам немножечко какао": долю волгоградского «Конфила» выставили на сайте бесплатных объявленийСмотреть фотографии
21:32
«Это ритмичный танец»: в центре Волгограда пенсионеры дали джазуСмотреть фотографии
18:40
Стас Пьеха спел для жителей Котельниковской земли героевСмотреть фотографии
18:12
Регоператор организовал мусорный коллапс на дачах под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:30
Под Волгоградом в учебном бою более 1000 бойцов форсировали ДонСмотреть фотографии
15:40
Цены на бензин в Волгоградской области растут по законуСмотреть фотографии
13:26
Секретарь ЦК КПРФ предположил, где скрывается бывший лидер волгоградских коммунистовСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде коммунисты в предвыборном кураже вышли на митингСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде продавщице грозит уголовная статья за продажу пива подросткамСмотреть фотографии
09:19
В Дзержинском районе Волгограда кроссовер сбил 8-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Власти Среднеахтубинского района Волгоградской области отдали в частную собственность озеро АленушкаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде появились рынки «имени Волоцкова» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотовСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде распределили "собачьи" деньгиСмотреть фотографии
15:44
Иностранные журналисты попробовали яблоки из Садов Придонья и увезли с собойСмотреть фотографии
15:43
Губернатор Волгоградской области высказался о предстоящей вырубке «самосева» в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде госавтоинспекторы анонсировали масштабные рейдыСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальшеСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде наконец-то отремонтируют памятник на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизииСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде ремонт кинотеатра «Юбилейный» по суду лег на плечи собственникаСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцы активно наблюдают за своими домамиСмотреть фотографии
11:09
«Пока не сносят»: собачьему приюту в Волгограде дали шансСмотреть фотографии
09:18
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской ГерманииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 