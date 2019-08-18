В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин













Задержаны совершавшие нападения на пожилых женщин двое жителей Волжского, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее судимые за кражи и хранение наркотиков молодые люди 24 и 28 лет в Волжском, в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах областного центра нападали на пенсионерок, срывая с них ювелирные украшения - цепочки с кулонами, браслеты, подвески. Свое последнее преступление грабители совершили 14 августа, напав у дома по ул. Таращанцев на 71-летнюю пенсионерку и сорвав с нее золотую цепочку с крестиком. Похищенное наркозависимые подозреваемые сдавали в ломбарды либо продавали в частные руки. Задержанные, которых опознали потерпевшие, сознались в содеянном. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ – «Грабеж».



В настоящее время оперативники располагают информацией о 18 эпизодах совершенных грабежей, однако не исключают, что их гораздо больше. Гражданам, ставших жертвами указанных лиц, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области по номеру телефона: 93-79-45 или 02.