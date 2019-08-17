Регоператор организовал мусорный коллапс на дачах под Волгоградом

Общество 17.08.2019 18:12
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17.08.2019 18:12
Регоператор в сфере обращения с ТКО не выполнил свои обязательства по вывозу мусора из СНТ «Экспресс», расположенного на территории Паньшинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. Как следует из материалов арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Управление отходами-Волгоград» должно было, согласно заключенного договора с товариществом, вывозить мусор в апреле – 2 раза, а в мае – 4 раза. Однако на самом деле мусор вывозился лишь один раз в апреле и два раза – в мае. На необязательность регоператора пожаловался в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области председатель СНТ. Сотрудники инспекции выехали с проверкой в дачное общество в один из майских дней и убедились в том, что мусорные контейнеры на нескольких улицах дачного общества переполнены, кроме того, зафиксировано было и скопление мусора около контейнеров. В связи с этим госжилинспекция направила предписание в адрес регоператора. Но с такой «суровой» мерой наказания в ООО «Управление отходами-Волгоград» не согласились. И попытались обжаловать его в арбитражном суде Волгоградской области. Однако суд отказал в удовлетворении этих требований регоператору. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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