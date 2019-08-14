Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Экономика 14.08.2019 15:24 Новости компаний
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14.08.2019 15:24 Новости компаний
Банк «Открытие» повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Теперь процентная ставка составляет от 9% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Изменения коснулись и программы «Военная ипотека». Теперь кредит предоставляется под 9,1% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений и составляет 20%.
Для программы «Апартаменты» утверждена супер-ставка в размере 9,5%, которая действует при приобретении апартаментов в компании «Интеко».
Банк «Открытие» постоянно работает над созданием самых выгодных предложений на рынке. И при появлении возможности оперативно реагирует на изменения рынка кредитования.
«Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки, — заявил вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. При этом начавшееся с 1 июля введение эскроу-счетов на ипотечное кредитование повлияет незначительно. Мы ожидаем органический рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке».
Во втором полугодии банк «Открытие» намерен сохранить высокие темпы роста ипотечного кредитования.
С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться здесь.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие».
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