Здравоохранение

В Волгоград вертолетом доставили ребенка в коме после тяжелого отравления

Здравоохранение 13.08.2019 15:04
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13.08.2019 15:04


Четырехлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен на вертолете АНСАТ из Камышинской детской городской больницы в волгоградскую больницу СМП №25, сообщает ИА «Высота 102». По информации экстренных служб региона, малыш находится в коме. У ребенка токсическое поражение печени по типу острого гепатита. Причиной, скорее всего, стало отравление неизвестным веществом.

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