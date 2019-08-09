В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов

Расследования 09.08.2019 14:36
654 2
09.08.2019 14:36
К 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 46-летняя жительница Волгограда за мошенничество с жилыми помещениями. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда признал лжериэлтора виновной по двум статьям УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, а также в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, в период 2015-2017 гг. оказывала гражданам консультативную помощь при совершении сделок с недвижимостью.
Пользуясь доверием со стороны клиентов, не обладающих юридическими познаниями, женщина оформила договоры купли-продажи двух квартир в Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда от имени продавцов, фактически не являвшихся собственниками отчуждаемой недвижимости. Получив от покупателей за квартиры 1,5 млн рублей и 800 тыс рублей соответственно лжериэлтор заверила доверчивых граждан, что сама направит документы для государственной регистрации. Через некоторое время она передала покупателям поддельные выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о якобы зарегистрированных правах на недвижимость.
Кроме того, предприимчивая бизнес-леди на основании выданной собственником доверенности продала за 1 млн рублей дом с земельным участком в Городищенском районе, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.
По аналогичной схеме при продаже еще одного дома в Городищенском районе женщина обманным путем завладела суммой в 1,3 млн рублей, причитающейся продавцу недвижимости. Общий ущерб от противоправных действий подсудимой превысил 4,6 млн рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях фигурантка уголовного дела признала частично.
Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
25009 29
06.08.2019 12:40
22387 45
25.07.2019 11:46
22715 43
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
358 2 Обсудить
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 16:48
Расследования 09.08.2019 16:48
554 1 Обсудить
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4069 8 Обсудить
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25009 29 Обсудить
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в Волгограде06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5549 1 Обсудить
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средств06.08.2019 12:47
Расследования 06.08.2019 12:47
4626 11 Обсудить
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина06.08.2019 12:40
Расследования 06.08.2019 12:40
22387 45 Обсудить
Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногу06.08.2019 10:56
Расследования 06.08.2019 10:56
1284 3 Обсудить
В Волгограде адвокат «кинул» своего подзащитного на 6 миллионов рублей06.08.2019 10:34
Расследования 06.08.2019 10:34
3288 4 Обсудить
В Волгоградской области врача - патологанатома уличили в служебном подлоге05.08.2019 18:02
Расследования 05.08.2019 18:02
13253 3 Обсудить
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП05.08.2019 11:15
Расследования 05.08.2019 11:15
6994 6 Обсудить
В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводе05.08.2019 09:51
Расследования 05.08.2019 09:51
4218 5 Обсудить
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника массового ДТП на плотине ГЭС под Волгоградом04.08.2019 12:05
Расследования 04.08.2019 12:05
56792 0 Обсудить
В Волжском ищут очевидцев гибели женщины на трамвайных путях03.08.2019 11:11
Расследования 03.08.2019 11:11
3507 0 Обсудить
В Волгограде у предпринимателя арестовали семь машин по делу о неуплате налогов02.08.2019 14:40
Расследования 02.08.2019 14:40
4246 6 Обсудить
Реклама