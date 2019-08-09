Расследования

В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов

Расследования 09.08.2019 14:36
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09.08.2019 14:36


К 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 46-летняя жительница Волгограда за мошенничество с жилыми помещениями. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда признал лжериэлтора виновной по двум статьям УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, а также в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, в период 2015-2017 гг. оказывала гражданам консультативную помощь при совершении сделок с недвижимостью. 
Пользуясь доверием со стороны клиентов, не обладающих юридическими познаниями, женщина оформила договоры купли-продажи двух квартир в Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда от имени продавцов, фактически не являвшихся собственниками отчуждаемой недвижимости. Получив от покупателей за квартиры 1,5 млн рублей и 800 тыс рублей соответственно лжериэлтор заверила доверчивых граждан, что сама направит документы для государственной регистрации. Через некоторое время она передала покупателям поддельные выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о якобы зарегистрированных правах на недвижимость.
Кроме того, предприимчивая бизнес-леди на основании выданной собственником доверенности продала за 1 млн рублей дом с земельным участком в Городищенском районе, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.
По аналогичной схеме при продаже еще одного дома в Городищенском районе женщина обманным путем завладела суммой в 1,3 млн рублей, причитающейся продавцу недвижимости. Общий ущерб от противоправных действий подсудимой превысил 4,6 млн рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях фигурантка уголовного дела признала частично.
Приговор в законную силу не вступил.

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