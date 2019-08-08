Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области





Глава государства Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает официальный сайт Кремля. В ходе встречи, в частности, обсуждалась ситуация в агропромышленном комплексе региона. Также Андрей Бочаров представил главе государства масштабный проект по сохранению уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

Андрей Бочаров сообщил на встрече, что Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу главы государства по обеспечению продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день в регионе собрано уже более 4 миллионов тонн зерна. Также Волгоградская область третий год подряд производит 1 миллион тонн овощной продукции. Растут сборы и других культур, плодоовощной продукции. "Практически в 1,5 раза нам удалось увеличить объем мелиоративных земель на сегодняшний день. Это на самом деле для нашей территории очень важно, без нее уже сегодня рассматривать невозможно развитие", - сообщил волгоградский губернатор. Волгоградская область, по словам Бочарова, увеличила экспортный потенциал и переработку продукции. Так, если в 2014 году на территории региона перерабатывали всего 20 процентов масличных культур, сегодня уже 80 процентов. "В течение этого и следующего годов мы уже выйдем на 100 процентов переработки нашей продукции", - заявил губернатор.

Также он сообщил, что Волгоградская область по итогам Госсовета, который президент России проводил в 2016 году в Волгограде по вопросу, связанному с оздоровлением реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы, начала реализацию масштабного проекта по наполнению поймы водой. "Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - заявил губернатор Бочаров. По его словам, реализация этого проекта позволит, с одной стороны, провести серьезное оздоровление Волго-Ахтубинской поймы, что важно не только для Волгоградской области, но и всего юга России. С другой стороны, создать более благоприятные условия для засушливых территорий: только в волгоградском регионе в засушливой местности проживает более 500 тысяч человек.



