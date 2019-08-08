Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области

Политика 08.08.2019 14:15
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08.08.2019 14:15
Глава государства Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает официальный сайт Кремля. В ходе встречи, в частности, обсуждалась ситуация в агропромышленном комплексе региона. Также Андрей Бочаров представил главе государства масштабный проект по сохранению уникальной Волго-Ахтубинской поймы.
Андрей Бочаров сообщил на встрече, что Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу главы государства по обеспечению продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день в регионе собрано уже более 4 миллионов тонн зерна. Также Волгоградская область третий год подряд производит 1 миллион тонн овощной продукции. Растут сборы и других культур, плодоовощной продукции. "Практически в 1,5 раза нам удалось увеличить объем мелиоративных земель на сегодняшний день. Это на самом деле для нашей территории очень важно, без нее уже сегодня рассматривать невозможно развитие", - сообщил волгоградский губернатор.
Волгоградская область, по словам Бочарова, увеличила экспортный потенциал и переработку продукции. Так, если в 2014 году на территории региона перерабатывали всего 20 процентов масличных культур, сегодня уже 80 процентов. "В течение этого и следующего годов мы уже выйдем на 100 процентов переработки нашей продукции", - заявил губернатор.
Также он сообщил, что Волгоградская область по итогам Госсовета, который президент России проводил в 2016 году в Волгограде по вопросу, связанному с оздоровлением реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы, начала реализацию масштабного проекта по наполнению поймы водой. "Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - заявил губернатор Бочаров. По его словам, реализация этого проекта позволит, с одной стороны, провести серьезное оздоровление Волго-Ахтубинской поймы, что важно не только для Волгоградской области, но и всего юга России. С другой стороны, создать более благоприятные условия для засушливых территорий: только в волгоградском регионе в засушливой местности проживает более 500 тысяч человек.
"У вас, я знаю, еще фармацевтическая отрасль тоже развивается активно", - сказал Владимир Путин. Андрей Бочаров в свою очередь ответил, что в настоящее время в регионе практически в пусконаладочных работах находится фармацевтический кластер. "В ближайшее время мы готовы завершить эту работу вместе с теми задачами, которые Вы мне ставили в прошлый раз: по развитию и созданию онкоцентра, реализации вопросов, связанных с оказанием экстренной, скорой медицинской помощи на всей территории Волгоградской области. Естественно, одна из наших "звездочек" – это фармацевтический кластер, который в ближайшее время мы уже запустим в полном объеме", - заверил Владимира Путина губернатор.
Отметим, что последний раз президент России встречался с волгоградским губернатором в марте текущего года. Тогда обсуждалось социально-экономическое положение Волгоградской области, выполнение майских Указов и развитие системы здравоохранения в регионе.
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