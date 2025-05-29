Федеральные новости

Рособрнадзор запретил сдавать школьникам ЕГЭ за круглым столом

Федеральные новости 29.05.2025 13:10
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29.05.2025 13:10


Рособрнадзор запретил проводить Единый государственный экзамен в аудиториях с круглыми столами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, запрет был введен после жалоб выпускников одной из школ Москвы. 

- По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами, - говорится в сообщении. 

Также в службе добавили, что решение было принято в связи с правилами организации рабочих мест во время проведения экзамена по истории. В московской же школе в двух аудиториях экзамен принимался за круглым столом в присутствии всех участников. 

В Рособрнадзоре напомнили, что в этом году подать жалобу по случаю нарушений правил проведения возможно через портал Госуслуг. При необходимости можно навести камеру на QR-код, который расположен на входе в каждый пункт сдачи экзамена. Через него можно сообщить о нарушении или сбое, используя платформу обратной связи.

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