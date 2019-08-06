



Адвокат предстанет перед судом в Волгограде за хищение у своего подзащитного крупной суммы денег путем обмана. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на своего защитника в правоохранительные органы нажаловался житель Волгограда, который понял, что его обманули только после приговора суда. Потерпевший, который был фигурантом дела о получении крупной взятки, доверился своему адвокату, который пообещал за 6 миллионов рублей помочь договориться не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении подсудимому меры наказания в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Мужчина согласился, передав требуемую сумму. Однако взяточника приговорили к штрафу в размере 20 миллионов рублей, правда апелляционная инстанция снизила эту сумму на полмиллиона рублей.

Адвоката задержали оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области. Он взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



