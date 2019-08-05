



Третья за последние два месяца вспышка африканской чумы свиней выявлена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", очаг заболевания обнаружен в городе Дубовка на улице Воронежская в личном подсобном хозяйстве. На территории всего города постановлением главы региона введен карантин на 10 дней. В Дубовке будет произведено отчуждение свиней и продуктов свиноводства. Гражданам обещают компенсировать ущерб.

Отметим, что в Дубовском районе это уже второй случай АЧС. 12 июля эта опасная для свиней инфекция была обнаружена на территории Малоивановского сельского поселения. В первую угрожаемую зону тогда вошла территория села Петропаловка. Вторая вспышка АЧС произошла в Руднянском районе Волгоградской области на территории Лопуховского сельского поселения. Очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств на ул. Григорьева в селе Лопуховка Руднянского района. Здесь еще проводятся карантинные мероприятия.



