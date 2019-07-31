Под Волгоградом главу дачного общества жадность довела до суда





Глава садоводческого общества в Волжском ответит перед судом за то, что на протяжении четырех месяцев не платила зарплату своим подчиненным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, зарплату она не выплачивала с ноября 2017 года 10 своим подчиненным, задолжав им в общей сложности свыше 800 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовая возможность расплатиться с работниками у председателя СНТ была. Известно, что на счетах общества в указанный период времени находилось около 1 миллиона рублей. Из этих денег подследственная исправно начисляла заработную плату только одному человеку – себе. Остальные средства тратились на хозяйственные нужды и погашение кредиторской задолженности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой города Волжского, направлено в суд для рассмотрения по существу. Благодаря предпринятым на стадии следствия мерам удалось полностью погасить задолженность перед работниками.



