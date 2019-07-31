Происшествия

В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвай

Происшествия 31.07.2019 07:33
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31.07.2019 07:33


Столкновение трамвая и «ГАЗели», груженой дынями, произошло сегодня около 6:30 утра в Ворошиловском районе Волгограда в районе улиц Череповецкой и Чигиринской, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном Главке МВД, от удара дыни из «ГАЗели» рассыпались на проезжую часть. Их собирали работники коммунальных служб. Для уборки потребовалась техника. Трамвай сошел с рельс. Водитель трамвая получила сотрясение мозга и порезы. Ее госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7. В связи с ДТП сейчас затруднено движение по 2-й продольной магистрали в районе остановки «Чигиринская». На месте работает наряд ДПС.  По предварительной версии, виновником аварии является водитель «ГАЗели». На данный момент известно, что водитель трамвая, дождавшись на светофоре разрешающего сигнала и остановки машин, начал движение на перекрестке. Водитель «ГАЗели» на значительной скорости обогнул остановившиеся машины и врезался в переднюю часть электротранспорта. К счастью, в салоне трамвая пассажиров не было. В ближайшие время движение будет восстановлено в полном объёме.

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