Осужденные обустраивают рабочие места для чиновников Волгоградской области

Общество 30.07.2019 15:08
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30.07.2019 15:08
Офисную мебель для нужд учреждений исполнительной власти Волгоградской области изготовят в исправительной колонии №26. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по Волгоградской области, в данной колонии, расположенной в Красноармейском районе города, уже приступили к исполнению государственных контрактов на поставку офисной мебели. В цехах осужденные делают офисные столы, шкафы и тумбочки из ламинированной древесно-стружечной плиты.
Отмечается, что ассортимент и дизайн мебели может меняться по желанию заказчика.
К слову, осужденные уже давно привлекаются к исполнению государственных контрактов. Они шьют пилотки на День Победы, изготавливают сборные конструкции новых фельдшерско-акушерских пунктов и даже ремонтируют Дворец спорта. Напомним, что осужденные в Волгограде делали, а потом несколько раз красили и новую ограду на проспекте Ленина. Старую ограду в Центральном районе Волгограда демонтировали в 2007 году в связи с уширением проезжей части. Чугунное сооружение должны были отпескоструить и вернуть обратно, но по какой-то причине забыли.
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