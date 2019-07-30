Осужденные обустраивают рабочие места для чиновников Волгоградской области





Офисную мебель для нужд учреждений исполнительной власти Волгоградской области изготовят в исправительной колонии №26. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по Волгоградской области, в данной колонии, расположенной в Красноармейском районе города, уже приступили к исполнению государственных контрактов на поставку офисной мебели. В цехах осужденные делают офисные столы, шкафы и тумбочки из ламинированной древесно-стружечной плиты.

Отмечается, что ассортимент и дизайн мебели может меняться по желанию заказчика.





К слову, осужденные уже давно привлекаются к исполнению государственных контрактов. Они шьют пилотки на День Победы, изготавливают сборные конструкции новых фельдшерско-акушерских пунктов и даже ремонтируют Дворец спорта. Напомним, что осужденные в Волгограде делали, а потом несколько раз красили и новую ограду на проспекте Ленина. Старую ограду в Центральном районе Волгограда демонтировали в 2007 году в связи с уширением проезжей части. Чугунное сооружение должны были отпескоструить и вернуть обратно, но по какой-то причине забыли.



