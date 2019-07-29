Происшествия

В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота

Происшествия 29.07.2019 09:01
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29.07.2019 09:01


Разгерметизация автоцистерны с соляной кислотой произошла в Котельниковском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в региональном главке МВД. Сообщение о происшествии на 177 км трассы "Волгоград-Сальск" поступило в оперативные службы накануне в 23:22. Установлено, что на автомашине "DAF FT XF 105 460", перевозящей соляную кислоту с АО "Каустик" на завод в Крым, произошла разгерметизация автоцистерны. В результате на обочину дороги вылилось 20 кубическим метров соляной кислоты. Наряд ГАИ обеспечил отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось. Нарядом МЧС была проведена дезактивация соляной кислоты. Работы завершились около часу ночи. Угрозы населению и окружающей среде нет.
Соляная кислота - едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги. Применяется в гидрометаллургии и гальванопластике для очистки поверхностей металлов и др.

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