Спикера Госдумы Вячеслава Володина ждут в Волгограде

Политика 26.07.2019 12:10
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26.07.2019 12:10
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин посетит Волгоград с рабочим визитом. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в российском парламенте. Точная дата прилета высокопоставленного гостя пока неизвестна. Ориентировочно его прибытия ждут в городе-герое с 7 по 10 августа. Поездка будет однодневной. В администрации Волгоградской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
По сведениям информагентства, перед завершением в нижней палате парламента России весенней сессии спикер Госдумы встречался в Москве с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В Волгограде Володин, как ожидается, проведет встречу с активом партии «Единая Россия» по вопросу подготовки к единому дню голосования. Также он ознакомится с ходом реализации в регионе национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
За последние три года Вячеслав Володин четыре раза посещал Волгоград. В последний раз он был в городе на Волге в марте прошлого года. В Государственной думе Володин представляет интересы, в том числе, избирателей Волгоградской области. В состав территориальной группы, от которой в 2016 году он был избран, находятся еще три региона. Спикером заксобрания России Володина избрали в сентябре 2016 года. С 2005 по 2010 год он являлся секретарем президиума генсовета партии «Единая Россия», впоследствии работал заместителем председателя Правительства России, а также первым заместителем Администрации Президента РФ.
Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели будет работать в своем избирательном округе — Саратовской области.
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