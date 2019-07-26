Спикера Госдумы Вячеслава Володина ждут в Волгограде





Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин посетит Волгоград с рабочим визитом. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в российском парламенте. Точная дата прилета высокопоставленного гостя пока неизвестна. Ориентировочно его прибытия ждут в городе-герое с 7 по 10 августа. Поездка будет однодневной. В администрации Волгоградской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

По сведениям информагентства, перед завершением в нижней палате парламента России весенней сессии спикер Госдумы встречался в Москве с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В Волгограде Володин, как ожидается, проведет встречу с активом партии «Единая Россия» по вопросу подготовки к единому дню голосования. Также он ознакомится с ходом реализации в регионе национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

За последние три года Вячеслав Володин четыре раза посещал Волгоград. В последний раз он был в городе на Волге в марте прошлого года. В Государственной думе Володин представляет интересы, в том числе, избирателей Волгоградской области. В состав территориальной группы, от которой в 2016 году он был избран, находятся еще три региона. Спикером заксобрания России Володина избрали в сентябре 2016 года. С 2005 по 2010 год он являлся секретарем президиума генсовета партии «Единая Россия», впоследствии работал заместителем председателя Правительства России, а также первым заместителем Администрации Президента РФ.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели будет работать в своем избирательном округе — Саратовской области.