













Следователи полиции проводят проверку по факту гибели семейной пары из Пермского края в "лобовом" столкновении с автобусом на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, следователи дадут правовую оценку действиям водителя "праворукой" Toyota из Башкирии, который, по предварительной версии, в нарушение Правил дорожного движения начал маневр перестроения, буквально вынудив женщину-водителя «Kia Sportage» выехать на встречную полосу.

Напомним, накануне вечером на федеральной автодороге "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, которым управляла 29-летняя жительница Пермского края, и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины «Kia Sportage» - супруг женщины, скончались до приезда скорой помощи, их 5-летняя дочь была доставлена с множественными травмами в больницу. Девочку от фатальных травм спасло специальное детское кресло, в котором она находилась в момент ДТП. Сейчас за ее жизнь борются медики.





Также на месте была оказана медпомощь 16-летнему пассажиру автобуса, в госпитализации юноша не нуждается.

Сейчас известно, что погибшие вместе с дочерью направлялись на отдых на побережье Черного моря. На месте аварии следователи и инспекторы ГАИ установили очевидцев и свидетелей произошедшего. Удалось восстановить кадры записи регистратора с кроссовера, также были получены записи видеорегистратора попутной машины, которые запечатлели момент аварии. Было установлено, что одной из причин выезда на встречную полосу "Kia Sportage" и лобового столкновения мог послужить маневр водителя автомобиля "Toyota". Мужчину – водителя "праворукой" иномарки из Башкирии, который после своего маневра продолжил путь, остановили очевидцы аварии через 10 км и заставили вернуться к месту столкновения. Он тоже вместе со своей семьей направлялся к морю. В своих действиях он ничего предосудительно не видит, поясняя, что женщина - водитель кроссовера "могла бы его и пропустить..."

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены необходимые в этих случаях экспертизы и исследования. Во время осмотра на машине "Toyota" были обнаружены свежие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли быть образованы от касательного столкновения с "Kia Sportage" во время перестроения. Отмечается, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка и квалификация действиям водителя "Toyota", который мог спровоцировать это ДТП.



