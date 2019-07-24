Культура

Все ее трещинки: статую «Родина-мать» в Волгограде реставрируют сантиметр за сантиметром

Культура 24.07.2019 17:08
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24.07.2019 17:08


Ремонт наружной поверхности монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане вышел на этап активных реставрационных работ. Строители полностью смонтировали и сдали металлические леса, и за дело взялись реставраторы. Процесс строго организован и логистически выстроен. Сначала выполняется мягкий бластинг, т.е. зачистка поверхности, затем к работе приступают звенья реставраторов, которые выделяют и пронумеровывают трещины, выбоины, каверны, сколы, следы шелушения и отслоения бетона. После этого приходит время зачеканки, расшивки и ремонта обнаруженных дефектов. Начальник участка Павел Луценко генподрядчика АО «Главзарубежстрой» рассказал ИА «Высота 102», что каждая трещина обозначается на картограммах, и в зависимости от классификации по ширине раскрытия и активности или неактивности требует определенного подхода.

Нюансов, с которыми приходится сталкиваться реставраторам одной из самых грандиозных статуй мира, множество. Примерно две трети поверхности памятника были расчищены от загрязнений, марганцевых отложений и мха довольно быстро. Но, например, верхняя часть памятника оказалась плотно залита старыми реставрационными слоями из эпоксидных и прочих гидрофобизирующих составов. То есть в тех местах, куда можно добраться без лесов через люк в голове статуи, периодически проводились противоаварийные работы, и теперь, прежде чем увидеть реальную картину повреждений, приходится с усилиями счищать все, что очень добросовестно было нанесено в прошлые годы. Реставраторы говорят, что бьются над расчисткой шарфа и рук монумента уже неделю. 

В целом же, число выявленных на поверхности дефектов после расчистки бластингом растет и растет. Цифры давно уже превысили то, что предусмотрено научно-проектной документацией. В первоначальном проекте значились предполагаемые 14 километров трещин, в реальности их уже почти 16 км. На данный момент специалисты работают как на самом верху статуи, так и внизу. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» застала картину выполнения процедуры «педикюра» стопы железобетонной дамы. Таким же образом, строго по технологии - специалисты бурят, штробят, обессоливают, продувают, замазывают, словом, заботливо и профессионально  ликвидируют каждую трещинку на поверхности монумента. 

Сегодня на объекте закончили монтировать и запустили водопровод. Его протянули вверх до правого шлейфа статуи. Вода, которая необходима в больших количествах для замеса составов и промывки поверхностей, будет подаваться на высоту под высоким давлением.




Кстати, паутина металлических лесов во весь рост монумента будет красоваться не так уж долго. Сроки сжаты, поэтому леса начнут демонтировать ярусами по мере готовности частей памятника. Как только на самом верху реставраторы закончат с нанесением финишного ремонтного состава, первые четыре яруса металлических конструкций будут разобраны. К концу ноября «Родину-мать» планируют полностью избавить от лесов. А пока, волгоградцы и гости города-героя имеют возможность видеть необычную картину. 


О том, что происходило внутри монумента в последние месяцы, ИА «Высота 102» рассказывало в спецрепортаже «Выше только небо: внутренний мир «Родины - матери» в Волгограде преображается». На сегодняшний день внутри скульптуры продолжаются работы по демонтажу опалубки времен 60-х годов прошлого века и расчистке помещений. Недавно обнаружились 3 помещения, о существовании которых ничего не было известно. Эти отсеки, доверху засыпанные строительным мусором, не были указаны в проектно - строительной документации. 

Статуя «Родина-мать зовет» является главной скульптурой памятника - ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота «Родины - матери» с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.

Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига советских воинов, павших в Сталинградской битве. Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

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