Волгоградский «Ротор» провел победный матч в Красноярске

Спорт 20.07.2019 13:58
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20.07.2019 13:58
Со счетом 3:0 завершилась сегодня встреча волгоградского «Ротора» с красноярским «Енисеем». Как сообщает ИА «Высота 102», команда сине-голубых одержала в гостях уверенную победу. Волгоградцы владели мячом на протяжении почти всей игры, хорошо смотрелись в атаках на фоне своих соперников. Преимущество «Ротора» в первом матче было по атакам и их остроте. Во втором тайме футболисты «Енисея» пытались переломить ситуацию, но ничего сделать не смогли. Уже в конце игры некоторые красноярские болельщики стали разочарованно покидать стадион, не дождавшись окончания матча. Эта игра дала «Ротору» три очка.
Голы забили полузащитник Олег Алейник (38), полузащитник Мухаммад Султонов в пенальти (71) и полузащитник Владимир Лобкарев в добавочное время (90+4).
В настоящее время волгоградская команда занимает лидирующую строчку в турнирной таблице. «Енисей» спустился на 11 позицию.
Матч второго тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошел на стадионе «Центральный» в Красноярске.
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