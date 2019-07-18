В Волгограде кандидат в губернаторы от скандальной партии прошел муниципальный фильтр

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Политика 18.07.2019 15:21
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18.07.2019 15:21
Второй по счету за сегодняшний день кандидат в губернаторы явился в облизбирком. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе комиссии, выдвиженец от ЛДПР Владимир Рублев предоставил подписи 228 депутатов муниципального уровня в свою поддержку и остальные документы, необходимые для регистрации.
Озвучил Рублев также фамилии трех человек, один из которых в случае его победы на выборах станет сенатором от исполнительной власти Волгоградской области. Это Николай Линник, Татьяна Завозина и Сергей Минаев.
Документы на регистрацию кандидатов в губернаторы облизбирком принимает с 16 по 24 июля. В течение 10 дней после подачи бумаг комиссия решает вопрос с регистрацией участника выборов. Голосование состоится 8 сентября.
Напомним, реготделение ЛДПР в этом году не раз сотрясали скандалы, которые становились достоянием общественности. В марте офис либерал-демократов даже подвергся нападению вандалов. Фасад здания краской изуродовали сами партийцы из-за неприязненных отношений к региональному координатору партии. Впоследствии лидер реготделения Сергей Попов покинул пост и перешел в «Справедливую Россию». В апреле руководитель фракции ЛДПР в облдуме Юрий Чекалин лишился партбилета спустя всего сутки после того, как публично на заседании регпарламента признался в нежных чувствах к партии власти. «Единая Россия» в итоге не бросила в беде народного избранника и утвердила его своим кандидатом в депутаты облдумы нового созыва.
Косвенное отношение к партии власти имеет и кандидат в губернаторы от ЛДПР, депутат Котовской райдумы Владимир Рублев. Он является тестем депутата Волгоградской городской думы от «ЕР», успешного бизнесмена Дмитрия Дильмана.
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