













ЛДПР практически всегда поддерживает стратегические направления «Единой России». Политический каминг-аут, то есть неожиданное признание, сегодня на внеочередном заседании Волгоградской областной думы сделал депутат от партии Владимира Жириновского Юрий Чекалин, сообщает ИА «Высота 102». «По крайней мере, в нашей области это всегда однозначно. И практически никогда ЛДПР не поддерживает коммунистические предложения. Это позиция не только регионального представителя, но и партии в целом», - заявил Чекалин.









Михаил Таранцов не отказал себе в удовольствии прокомментировать реплику коллеги из конкурирующей партии. «Люди часто спрашивают, как определиться – за кого голосовать, кого поддерживать на выборах. Юрий Александрович их четко сориентировал, как себя ведет ЛДПР. Я думаю, многим будет проще принять решение в сентябре на выборах», – с лукавой улыбкой на лице произнес Таранцов.

Чекалин, возмущенный «дерзостью» оппонента, продолжил словесный поединок. «Я за пять лет ни разу не говорил о предвыборных баталиях, Михаил Александрович. А вы на каждом заседании думы занимаетесь пиаром», - обвинил члена фракции КПРФ либерал-демократ. Народный избранник посетовал на то, что депутатский корпус за последние годы потратил часы на бесполезные дискуссии, которые навязали коммунисты. «Я буду, конечно, более корректен, чем Александр Владимирович (Осипов, - прим.ред.) иногда в своих суровых высказываниях в отношении коммунистов. Но, тем не менее, я все это поддерживаю», - заключил жириновец.

Сегодняшний спич представителя ЛДПР на заседании облдумы удивил некоторых депутатов. Господин Чекалин, возглавляя в парламенте комиссию по борьбе с коррупцией, за пять лет работы в думе крайне редко публично выступал и еще реже вступал в дискуссии с коллегами по обсуждаемым вопросам. Однажды его даже поймали на стороннем занятии – «слуга народа» разглядывал в телефоне фото известной актрисы в купальнике

Имя Юрия Чекалина недавно фигурировало в скандале вокруг нападения вандалов на местный офис ЛДПР. Как вскоре установили полицейские, фасад здания на улице Советской в центре Волгограда обидными словами исписали сами партийцы, один их которых – помощник депутата Чекалина. Инцидент, по всей видимости, произошел на почве внутрипартийных разборок между и.о. регионального координатора партии и лидером фракции политической силы в облдуме.

Полномочия действующего созыва Волгоградской областной думы истекают через 5 месяцев. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.