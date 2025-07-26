



В Октябрьском районе Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и Skoda Karoq. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в результате аварии водитель «Лады» погиб на месте аварии до приезда медиков.





По предварительной информации, авария произошла ранним утром на 125 километра автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск». Водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой, которая двигалась в встречном направлении.





В результате 38-летний водитель погиб на месте, еще три человека, включая 2-летнего ребенка, госпитализированы.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа.

Видео: Госавтоинспекция Волгоградской области