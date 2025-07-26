



Волгоградская область проводит июль под аккомпанемент дождя. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе установится освежающая летняя погода с температурой до 30-33 градусов.

После головокружительной жары, которой волгоградцев уже ничуть не удивить, природа сделала передышку и сбавила градус до комфортных значений.

– В Волгоградской области сохранится активная циклоническая деятельность, из-за чего погода останется неустойчивой, – рассказывает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – В субботу температура воздуха составит в среднем 30-32 градуса тепла. Осадков не ожидается.





А вот в воскресенье над городом вновь сгустятся тучи. Кратковременные дожди придут в Волгоград вместе с грозами и сильными порывами ветра до 20 м/с.

– В воскресенье ожидается прохождение нового холодного атмосферного фронта, который с самого утра начнет оказывать влияние на северо-западные районы Волгоградской области. В течение дни он дойдет и до Волгограда, – комментирует метеоролог. – В понедельник дождей уже не будет, однако температура воздуха опустится до 29-31 градуса.





От 40-градусного пекла волгоградцы смогут отдохнуть до конца июля. По предварительным прогнозам, комфортным для горожан окажется и август.

– Август – уже не такой жаркий месяц, и, предварительно, температура воздуха будет держаться в пределах нормы, – отмечает Наталья Алатырцева. – Если же говорить о месяце уходящем, то, несмотря на большое количество дождей, никакими рекордами он не отметился. Осадки были вызваны не только прохождением фронтов, но и контрастом температур, из-за которого возникали локальные грозы. Во время ливней у нас выпадало до 20 миллиметров за час, но летом мы фиксировали и большие значения – например, 40 миллиметров воды.





Едва ли не все оттенки летней погоды волгоградцы увидели еще в июне. После поистине курортной зимы и теплой весны в город пришло неожиданное похолодание с сезоном проливных дождей.

– Начало лета действительно выдалось необычным. Но метеостатистика показывает, что средняя температура июня в этом году составила +20,7 градусов Цельсия при среднемноголетнем значении в +21,6, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота102» заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – А вот самый холодный июнь за историю наблюдений пришелся на 1978 год – тогда среднемесячная температура равнялась всего +17,5 градусам.









Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»