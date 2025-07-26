



В Городищенском районе Волгоградской области жена погибшего участника СВО Ирина Вертепова добивается помощи от местной администрации в связи с инцидентом после смерти соседки.





Как рассказала корреспонденту информагентства «Высота 102» мать двоих детей, трупная жидкость после смерти женщины, жившей этажом выше, просочилась к ней в квартиру и впиталась в мебель и материалы. Из-за жуткой вони сейчас Ирина не может вернуться домой с детьми, а от профильных служб получает одни отписки. Чиновники районной администрации на данный момент решить проблему не помогли.

С ужасной ситуацией Ирина столкнулась буквально сразу после похорон мужа.

— Мы с двумя дочками уехали в Пятигорск на похороны моего супруга Дениса Вертепова, который погиб в ходе выполнения боевых задач в специальной военной операции. Вернувшись 12 июля в свою квартиру в доме №59 по улице Центральной в поселке Новый Рогачик, обнаружили ужасную картину - через стояк на кухне к нам протекла трупная жидкость с верхнего этажа. Выяснилось, что моя соседка сверху, которая вела разгульный образ жизни, скончалась 4 июля и пролежала там целых 7 дней. В связи с биологическими процессами в ее теле образовалась жидкость, которая после оказалась у меня в квартире, а также опарыши, — рассказала о своей ужасной истории корреспондентам информагентства Ирина.

Ирина работает в военном госпитале и сейчас вынуждена ездить на работу из соседнего поселка, где ютится с детьми в квартире родственников вместе с ними. По ее словам, многократные обращения в администрацию Нового Рогачтка, а также в администрацию района проблему не разрешили.

— Я обращалась во все возможные надзорные ведомства, но везде приходили лишь отписки. В администрации поселка мне сразу дали понять, что помощи от их не дождусь. Глава же районной администрации Сергей Будников согласился вызвать мне клининг в квартиру, но эта компания отказалась проводить полную очистку помещения вплоть до вскрытия полов и уборки квартиры самой усопшей. Дело в том, что за время весь биологический материал успел впитаться в материалы, поэтому в случае обычной уборки запах в любом случае останется, а дезинфекцию квартиры соседки и вовсе сказали проводить за счет ее ближайших родственников. Других вариантов решения проблемы мне также не смогли предложить, — пояснила Ирина Вертепова.

Как ей быть дальше, жена погибшего участника СВО не знает. В скором времени начнется школьная пора у детей, что еще сильнее усложнит ситуацию. Собственными силами исправить ситуацию волгоградка также не сможет, так как специальный клининг и ремонт требуют немалых денег.

В администрации Городищенского района в свою очередь успели отчитаться и заверить в своих соцсетях, что глава района посетил жительницу поселка и смог посодействовать в решении проблемы. По заверению чиновников, Сергей Будников лично осмотрел квартиру, а после чего дал поручение привлечь специалистов клининговой компании для уборки и дезинфекции квартиры.

Правда уже 26 июля в администрация района опубликовала другой пост, пояснив, что обязанность по возмещению ущерба ложится на наследника квартиры усопшей, в которой произошёл инцидент. А за счет благотворительных же средств жене погибшего участника СВО была предложена безвозмездная помощь в проведении дорогостоящей санитарной уборки квартиры, а также временное жилье из маневренного фонда.

— На данный момент пострадавшая отказалась воспользоваться предложенной помощью и заявила о необходимости капитального ремонта всей квартиры, — отчитались в администрации Городищенского района.

Видео: Ирина Вертепова