



Депутат Волгоградской областной думы Алексей Логинов написал заявление на администратора телеграм-канала «Остров Свободв» Михаила Серенко по факту распространения им порочащей информации. Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» депутат, заявление было подано сегодня, 26 июля.

Напомним, 24 июля Центральный районный суд Волгограда отправил Михаила Серенко в СИЗО до 18 сентября. По данным следствия, в настоящее время устанавливаются все возможные эпизоды преступной деятельности Серенко.

- Сегодня я принял для себя решение написать заявление в следственный комитет в Центральном районе, так как обо мне также распространялась лживая информация, оскорбляющая честь и достоинство. В свою очередь, также призываю всех пострадавших от действий этого канала прийти и написать заявление, - обратился в своем канале депутат.

По данным информагентства, Логинов не единственный посетил следственный отдел по Центральному району. Известно, что некоторые коллеги депутата, о ком появлялись посты на канале Серенко, также намеревались написать заявление

Уголовное дело в отношении Серенко было возбуждено 18 июля, а задержание администратора Telegram-канала «Остров Свободы» произошло 22 июля. Блогеру были предъявлены обвинения в вымогательстве. По версии следствия, в 2024 году он опубликовал в интернете информацию, порочащую честь и достоинство одного из жителей Волгограда, после чего потребовал с мужчины 300 тыс. рублей за прекращение распространения дезинформации. Впоследствии Михаил Серенко продолжил регулярно публиковать оскорбления и домыслы, а в 2025 году вымогал со своей жертвы уже 350 тыс. рублей.

Также следователями была проведена экспертиза некоторых постов, в которых специалисты обнаружили признаки реабилитации нацизма.



По мнению адвоката по уголовным делам Евгений Цветаевой, Серенко может грозить до 8 лет лишения свободы. Однако срок может увеличиться, если количество пострадавших от его преступных действий в конечном итоге вырастет.