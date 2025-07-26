В Волгоградской области 3,4 тыс. курсантов прошли школу юных героев





В Волгоградской области завершились четыре смены «Время юных героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Как рассказали в пресс-службе областной администрации, всего в проекте приняло участие 3,4 тысячи курсантов.

В сменах приняли участие подростки из Волгоградской и Белгородской областей, Новороссии, Донбасса, а также из Московской области и Республики Абхазия. Во время смен под руководством опытных инструкторов участники освоили основы начальной военной подготовки, совершили более 300 прыжков с парашютом в авиаклубе им. Числова, прошли около 80 км в марш-бросках и военно-тактических играх. Для ребят организовали также экскурсии, творческие мероприятия, мастер-классы, встречи с участниками СВО, Героями России, выдающимися спортсменами, среди которых Николай Валуев, Евгений Садовый, Кевин Джонсон, Дмитрий Труненков и Сергей Харитонов.

Напомним, Волгоградская область является одним из признанных федеральных центров патриотического воспитания. Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, в регионе формируется единая воспитательная среда для молодежи, проходит большое число разнообразных патриотических мероприятий, развивается необходимая инфраструктура.

Фото: администрация Волгоградской области