Происшествия

Рухнувшая стена киоска придавила мужчину в Волгоградской области

Происшествия 18.07.2019 11:07
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18.07.2019 11:07


Тяжелые травмы получил мужчина во время разбора старой постройки в Михайловке. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось накануне днем. При демонтаже старого киоска на улица Гоголя на 55-летнего мужчину рухнула кирпичная стена. Его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пострадавшего политравму и травматический шок.

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