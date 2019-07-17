Культура

Вокруг «Родины-матери» в Волгограде возвели все ярусы строительных лесов

Культура 17.07.2019 17:28
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17.07.2019 17:28


Вокруг монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде закончен монтаж всех 30 ярусов строительных лесов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на представителя группы компаний «Главзарубежстрой». Инвентарные металлические леса были изготовлены по спецзаказу на заводе в Подмосковье. При монтаже горизонтальной части на профильные трубы были приварены и  закреплены болтами настилы из просечного металла - с тем, чтобы снизить ветровую нагрузку. В связи с очень сложной геометрией памятника ширина помоста нестандартная - целых 2 метра. По наружной части леса вокруг «Родины-матери» закроют сеткой Рабица для обеспечения безопасности реставраторов, которым предстоит находиться на большой высоте.  

В ближайшие дни специалисты должны приступить к полномасштабным работам на всей наружной поверхности объекта культурного наследия федерального значения. В задачи реставраторов, в том числе, входит ремонт участков непровибрированного бетона, ручная расчистка загрязнений, воссоздание штукатурных фасадов. По окончании сложнейших работ монумент на Мамаевом кургане должен обрести первоначальный светло-серый цвет. В теплый период года приведение в порядок наружной поверхности 85-ти метровой скульптуры планируется завершить. 
Статуя «Родина-мать зовет» является главной скульптурой памятника - ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота «Родины - матери» с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.
Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига защитников Сталинграда. Сегодня - годовщина начала Сталинградской битвы. Одно из крупнейших сражений  Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. На отдельных этапах Сталинградской битвы в боевых действиях с обеих сторон  одновременно участвовали свыше 2 миллионов человек.

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