Жители Красноармейского района Волгограда просят местные власти обезопасить их детей от бездомных собак, которые собрались в огромную стаю и гуляют вблизи жилых домов. Как сообщает V102.RU, в редакцию обратились жильцы пятиэтажного дома №2 по улице им. композитора Танеева в микрорайоне Керамический.





- Собаки атаковали часть Керамики. Кидаются на взрослых и детей, жить уже невыносимо. Их более 40 штук. Мы боимся отпускать детей одних, чтобы не случилась беда, - говорят жители поселка.

Они прислали в редакцию видео огромного количество собак, которые обосновались вдоль дороги, которая проходит рядом с пятиэтажкой.

Волгоградцы утверждают, что служба отлова по неизвестной причине смогла забрать только одну собаку, что на общую ситуацию не повлияло.

