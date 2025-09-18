В Волгограде на два дня ограничат движение из-за ремонта ул. Полухина

В Советском районе Волгограда 19 и 20 сентября будет ограничено движение по нескольким улицам из-за дорожного ремонта на улицы Полухина, передает V102.RU.

- Подрядная организация приступает к комплексному восстановлению километрового участка ул. Полухина, ограниченного улицами Джабаева и Чембарова, - пояснили в мэрии. - В связи с проведением работ с использованием крупногабаритной спецтехники 19 и 20 сентября с 8.00 до 22.00 на указанном выше участке ограничивается движение, остановка, стоянка транспортных средств.





Отметим, что улица Полухина находится в частном секторе. Объезд предусмотрен по улицам Чембарова, Коганова, Джабаева, Василевского, проспекту Университетскому.

Движение автобусов маршрутов №23а и №174 будут осуществляться в сторону Второй продольной магистрали по улицам Джабаева, Василевского, Дарвина, Зевина, Аренского и Полухина.

Фото из архива V102.RU

Скриншот Яндекс.Карты