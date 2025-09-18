В Камышине владелец дома-«призрака» заплатит государству за обман 450 тысяч

В Волгоградской области суд признал 48-летнего жителя Камышина виновным в мошенничестве в крупном размере при выкупе земельного участка из муниципальной собственности по льготной цене.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина в 2019 году заплатил за земельный участок всего 34 тысячи рублей при его рыночной стоимости в 650 тысяч.

По льготной цене землю ему продали потому, что он представил документы о наличии на этом участке жилого дома. Однако в реальности никакого дома не существовало, а документы были ложными. Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного, полного возмещения ущерба и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 450 тыс. рублей, - сообщила Черединина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.