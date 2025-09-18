В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»





Сегодня, 18 сентября, в Волгоградской области 50 лет исполнилось со дня открытия мемориального комплекса «Солдатское поле». Именно в этот день в 1975 году комплекс начал свою работу.

Возле мемориала, на котором возвышает бронзовая скульптура девочки Милы, состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие ветераны, юнармейцы и жители района.





Участники памятного события прочли стихи, выступили с песнями, а также возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Напомним, летом и осенью 1942 года на территории «Солдатского поля» проходили ожесточенные сражения между советскими и фашистскими войсками. После Сталинградской битвы на этом месте осталось «кладбище» военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле саперы извлекли из земли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал «Солдатское поле». Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат.

Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.

Фото: администрация Волгоградской области