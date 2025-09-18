В возрасте 103 лет скончался участник Сталинградской битвы, почетный житель хутора Верхнекумский, гвардии полковник в отставке Дмитрий Иванович Рязанцев. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 18 сентября, администрация Октябрьского района Волгоградской области.

- Дмитрий Иванович много раз приезжал в Октябрьский район в составе делегации ветеранов 3-го ГСМК. Неоднократно встречался со школьниками, молодежью района, вместе с участниками военно-патриотического фестиваля «Горячий снег» бывал в х. Верхнекумский на мемориале «Стальное пламя», высаживал деревья в память о погибших друзьях, - вспоминают в администрации.

В составе 21-го танкового полка 60-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного Сталинградского корпуса Дмитрий Рязанцев участвовал в окружении и разгроме 6-й полевой армии Паулюса, в боях в междуречье Дона и Волги, в разгроме группировки Манштейна- Гота. В боях у хутора Верхнекумский в декабре 1942 года героически сражался на танках Т-34 и Т-70, был тяжело ранен.

- Память о Дмитрии Ивановиче Рязанцеве останется в сердцах жителей земли «горячего снега»! – говорится в некрологе.

Фото: администрация Октябрьского района / t.me





