Прижившиеся в ЦПКиО Волгограда альпаки до конца года покинут парк





Парк альпак, работавший в ЦПКиО Волгограда, до конца года освободит занимаемую территорию, а его питомцы сменят место жительства. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ЦПКиО, переселение животных связано с истечением срока аренды. Однако на территории парка обещают построить свою тематическую зону.

– В ЦПКиО Волгограда откроется собственный тематический парк с альпаками, ламами, кроликами, козами и ланями. Решение о создании своего уголка с животными было принято в связи с близящимся истечением срока договора с существующим арендатором парка альпак, – сообщили в волгоградском ЦПКиО 18 сентября. – Новая площадка с животными расположится на ныне пустующей территории вблизи динопарка «Затерянный мир». Площадь живого уголка составит около 3 га.

Общее количество животных в новом живом «уголке», согласно планам, составит около 40.

– Все новые обитатели будут привезены в ЦПКиО с московского питомника. Для каждого вида будет создан отдельный вольер с домиками, кормушкой, в том числе у козочек появится собственная площадка для игр. Содержанием тематического парка с животными займется собственная зоологическая служба, уже нанятые сотрудники имеют 30-летний опыт в данной сфере, – обещают в парке.

Куда отправятся ламы, козы и кролики, которые сейчас обитают в ЦПКиО, не сообщается.

Известно, что цены на билеты в новый экопарк будут ниже нынешних.