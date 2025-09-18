Общество

«Решили оставить место гладким»: профиль Сталина не будут возвращать на фасад бывшей партшколы в Волгограде

В Волгограде отказались от идеи нанести на фасад здания бывшей партшколы в центре города контур барельефа Сталина, который был демонтирован в 1961 году на фоне развенчания культа личности вождя. Об этом V102.RU сообщил научный руководитель организации, которая делала проект реставрации здания, Сергей Сена.

По его словам, такое решение объясняется техническими сложностями, которые возникли при воплощении проекта в жизнь.


- В проектном решении мы предложили, чтобы на месте барельефа Сталина был его контур, - напомнил архитектор-реставратор. - Но когда занялись формированием основы для этого изображения, оказалось, что облицовочные блоки в этом месте очень неаккуратно подогнаны один к другому и не формируют гладкую плоскость. Вообще это удивительно: ведь за это можно было схлопотать «десятку» по 58-ой статье (УК РСФСР – ред.).

Рабочие вместо ровной вертикальной поверхности столкнулись с выпирающими блоками в виде неправильной пирамидки.

- Поэтому просто так прочертить контур головы Сталина на вертикальной площадке было невозможно. В итоге мы приняли решение максимально выровнять место и оставить его пустым, - пояснил Сена. – Если смотреть со стороны сквера на площади Павших борцов, то просматриваются три барельефа: Маркса, Энгельса, Ленина и явно пустующее четвертое место. Эта пустота как раз и символизирует Иосифа Виссарионовича.


Напомним, что сейчас в здании бывшей областной партшколы находится главный корпус Волгоградского медицинского университета. Проект реставрации исторического фасада предусматривал нанесение контура барельефа Сталина с установкой внизу таблички, указывающей, что ранее здесь был такой барельеф. Восстанавливать его в ходе реставрационных работ не планировалось, так как факт демонтажа барельефа в 1961 году - это тоже важная часть истории страны.

- Поясняющая табличка внизу будет. Мы сейчас над этим работаем, потому что все слова в ней должны быть выверены и взвешены, - сообщил Сергей Сена. 


О том, что это здание - бывшая партшкола, свидетельствуют также капители пилястр с изображением раскрытых книг с надписями «Ленин» и «Сталин». Надпись «Сталин» ранее была заштукатурена, но в ходе реставрации ее восстановили.



Отметим, что Волгоградский государственный медицинский университет в этом году отмечает свое 90-летие. К юбилею фасады исторического здания были реставрированы и обрели новую подсветку. Масштабная реставрация включала в себя ремонт фасада, кровли и водостоков, восстановление декоративных элементов фасада и балюстрады на крыше, замена штукатурной отделки откосов арочных окон и цоколя на гранитную (предусмотренную еще проектом В.Н.Симбирцева и Е.И. Левитана, за который архитекторы получили Сталинскую/Государственную премию), воссоздание массивных дубовых дверей и другие работы.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

