Ветеран ВОВ Иван Тимощенко скончался в Камышине на 99-м году жизни





В городе Камышине Волгоградской области на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Камышина Иван Степанович Тимощенко. Об этом сообщили 18 сентября в администрации города.

– Иван Степанович родился в Сталинградской области. В 1944 году был призван на военную службу. Воевал на Западной Украине. Принимал участие в боевых операциях по ликвидации бандформирований в Карпатах. В декабре 1945 г. был переведён на должность экспедитора военного трибунала 43-й гвардейской воздушной армии, – сообщили в мэрии Камышина.

После войны, до 1989 года, Иван Степанович Тимощенко служил в органах МВД СССР. Затем возглавлял Совет ветеранов Камышинской воспитательной колонии – занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Участник Великой Отечественной войны награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «Жукова».