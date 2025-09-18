Путин отметил званием «Заслуженный артист РФ» Евгения Алешина из Волгограда





Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» уроженцу Волгограда Евгению Алешину.

С 2000 года по 2005-й Евгений Алешин являлся солистом «Царицынской оперы». После он продолжил свою карьеру в Иркутском музыкальном театре.

Артист имеет большой опыт в работе с операми, опереттами, мюзиклами и музыкальными спектаклями. В 2020 году Алешин был удостоен премии правительства Иркутской области за вклад в развитие культуры и искусства.

Фото: Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского