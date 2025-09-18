В Сеть забросили сляпанный абы как фейк о ситуации на НПЗ Волгограда





18 сентября в волгоградских Telegram-каналах активно стали распространят видеокадры общения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с Владимиром Путиным. Неизвестные переозвучили съёмку, в результате чего глава региона якобы доложил главе государства о повреждении Волгоградского НПЗ и тяжёлой ситуации с топливом.





При этом в реальности видеоряд был взят со встречи политиков, состоявшейся 2 февраля 2023 года в администрации Волгоградской области. Наблюдательный зритель может заметить, что мимика губернатора не синхронизируется со звучащей речью, а голос, интонация и манера говорить не соответствуют реальным.

По информации Telegram-канала «Война с фейками. Волгоградская область», данное видео могло быть подготовлено украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди населения на фоне неудачного ночного налёта БПЛА.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 17 на 18 сентября Волгоградская область подверглась нападению ударных беспилотников. Согласно подтверждённым данным, атака была отбита дежурными средствами ПВО. В результате падения обломков были повреждены несколько частных жилых домов.





