Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакады

Экономика 16.07.2019 11:39
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16.07.2019 11:39
Начался ремонт пешеходной эстакады на "Красном Октябре", которая за долгие годы пришла в состояние, угрожающее безопасности рабочих. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, восстановительные работы ведутся на участке от КПП №15 (площадь Возрождения) до спуска у южного угла ООЛП листопрокатного цеха.
На протяжении десятков лет конструкции находились под воздействием постоянных нагрузок и природных факторов. В результате сооружение пришло в аварийное состояние, и летом 2018 года обвалилась одна из бетонных плит пешеходного моста – чудом во время инцидента никто не пострадал. С тех пор участок от КПП №15 до южного угла ООЛП был закрыт для передвижения. В результате работники как минимум трех цехов: копрового, обеспечения производства и электроснабжения – были вынуждены передвигаться от проходной до места работы по обочине проезжей части.
Сейчас на эстакаде выполняются работы по усилению бетонных и металлических опор, пролетных строений, замене лестничных маршей, настилов пролетных строений и их асфальтобетонного покрытия. Комплекс восстановительных работ также включает в себя нанесение антикоррозионной защиты металлических и бетонных конструкций.
Аналогичные мероприятия проведут и на других участках пешеходной эстакады: от заводоуправления до ЭСПЦ-2 и от ЭСПЦ-3 до КПП №17 (ул. 39-й Гвардейской Дивизии). Здесь износ конструкций составляет более 70%.
Отметим, что работы по благоустройству ведутся на всей территории "Красного Октября". В производственных помещениях и административно-бытовых корпусах сразу нескольких цехов ведется замена изношенной мягкой кровли. Эти работы уже завершены в АБК ЭСПЦ-3, копрового цеха, отделении горячего проката ЛПЦ, ЦПТЛ, здравпункте ЦФЛ, ЦОП. До конца текущего года планируется обновить кровлю помещений "Красного Октября" общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Масштабное обновление идет и в помещениях Торгового Дома площадью 3 тысячи квадратных метров, возведенного в 1953 году.
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