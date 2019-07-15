Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭП

Происшествия 15.07.2019 15:28
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15.07.2019 15:28
Ремонтные работы на линии электропередач закончились для электромонтера больничной палатой. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, накануне в центральную больницу Светлоярского района доставили пораженного током 29-летнего мужчину. Оказалось, что травму он получил около 10 часов утра при демонтаже ЛЭП.
Для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья пострадавшего его перевезли в кардиологическое отделение волгоградской больницы №15. По словам врачей, состояние пациента стабильное, телесные повреждения незначительны.
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