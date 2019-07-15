



Сегодня утром перед центральной проходной АО «КАУСТИК» несколько тысяч его сотрудников стали очевидцами праздничного концерта, который устроили музыканты оркестра и солисты волгоградской «Царицынской оперы».

Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для полуторачасового выступления артистов на импровизированной сцене под открытым небом стал 52-й день рождения завода. Именно 15 июля 1967 года предприятие выпустило первую партию продукции – «КАУСТИК» стал первым в СССР производителем средств защиты растений. Еще через год завод выпустил первые тонны каустической соды, которая уже более полувека остается одним из самых востребованных в России и за ее пределами продуктов, производимых волгоградскими химиками. Причем предприятие лидирует по поставкам гранулированного каустика в страны Европейского Союза.





Сегодня волгоградский «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ». Здесь успешно работают производства крупных отечественных и иностранных компаний, которые связывают единая сырьевая база (основное сырье – раствор каменной соли и бишофита – добываются в непосредственной близости от завода), энергообеспечение, развитая инфраструктура.

Электромонтер цеха по эксплуатации электрооборудования Александр Мельников на «КАУСТИКе» трудится уже почти 30 лет. Сегодня на завод он пришел не только для того, чтобы вместе с коллегами послушать поздравления в свой адрес, но и чтобы самому исполнить со сцены всемирно известную арию Фигаро – Александр по совместительству еще и солист «Царицынской оперы».

«Это особое волнение – выступать перед коллегами, с которыми в цехе работаешь бок о бок уже много лет, - говорит Александр Мельников. – И время для нашего своеобразного перформанса очень удачно выбрано, ведь именно с семи до половины девятого утра через проходную идет основной поток сотрудников: одни - со смены, другие - на смену. Важно, что в программе концерта не только оперные и инструментальные композиции, но и популярные хиты разных лет, ведь на «КАУСТИКе» работают люди любых возрастов и с разнообразными музыкальными предпочтениями. Мы старались создать по-настоящему праздничное настроение»!



