Волжане в августе получат платежки с новыми тарифами за отопление и горячую воду

Экономика 15.07.2019 12:10
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15.07.2019 12:10
ООО «Волжские тепловые сети» напоминают, с 1 июля комитетом тарифного регулирования Волгоградской области установлены новые тарифы на коммунальные услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» (приказы №46/57 от 19.12.2018 г., №46/58 от 19.12.2018 г., №46/56 от 19.12.2018 г.).
Стоимость тепловой энергии для населения составляет 1519,36 руб/Гкал, горячего водоснабжения – 127,83 руб/м3.
ООО «Волжские тепловые сети» обращают внимание потребителей, что в понятие затрат ресурсоснабжающая компания закладывает в тариф проведение не только текущего ремонта, но и проведение капитального ремонта, и реконструкции, т.е. полной замены сетей на конкретном участке. То есть помимо планового обслуживания сетей, у РСО есть программа капитального ремонта или обновления сетей.
Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, ООО «Волжские тепловые сети» в программу подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов запланировали провести капитальный ремонт на 10 участках трубопровода и на 5 участках реконструкцию тепловой магистрали общей протяженностью около 3 км. Всего на эти работы выделено свыше 111 млн рублей. На начало июля работы выполнены полностью на 6 участках. Все запланированные работы ведутся согласно графику или с опережением.
«Наша основная задача обеспечить зимой безаварийную работу. Поэтому все усилия сейчас направлены на подготовку теплосетевого хозяйства города. Мы уже выполнили больше половины годовой программы ремонтов. Специалисты большое внимание уделяют состоянию тепловой изоляции на сетях. Снижение потерь – главная задача по энергосбережению. Вовремя проведенные работы - уменьшение технического износа сетевого оборудования, минимизирование рисков возникновения аварийных ситуаций в отопительный период. Хочу отметить, что по возможности работы проводятся на сетях без отключения потребителей Волжского, многие жители и не заметили, что проводятся работы. Горячая вода в их квартиры поступала беспрерывно», - говорит главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко.
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