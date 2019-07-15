Волжане в августе получат платежки с новыми тарифами за отопление и горячую воду





ООО «Волжские тепловые сети» напоминают, с 1 июля комитетом тарифного регулирования Волгоградской области установлены новые тарифы на коммунальные услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» (приказы №46/57 от 19.12.2018 г., №46/58 от 19.12.2018 г., №46/56 от 19.12.2018 г.).

Стоимость тепловой энергии для населения составляет 1519,36 руб/Гкал, горячего водоснабжения – 127,83 руб/м3.

ООО «Волжские тепловые сети» обращают внимание потребителей, что в понятие затрат ресурсоснабжающая компания закладывает в тариф проведение не только текущего ремонта, но и проведение капитального ремонта, и реконструкции, т.е. полной замены сетей на конкретном участке. То есть помимо планового обслуживания сетей, у РСО есть программа капитального ремонта или обновления сетей.

Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, ООО «Волжские тепловые сети» в программу подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов запланировали провести капитальный ремонт на 10 участках трубопровода и на 5 участках реконструкцию тепловой магистрали общей протяженностью около 3 км. Всего на эти работы выделено свыше 111 млн рублей. На начало июля работы выполнены полностью на 6 участках. Все запланированные работы ведутся согласно графику или с опережением.