Выборы

В Волгограде КПРФ дополнила свой предвыборный список «сладкой парочкой» одномандатников

Выборы 12.07.2019 17:03
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12.07.2019 17:03


Список кандидатов в депутаты облдумы по одномандатным округам от КПРФ расширился на две персоны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома области. Два из 19 округов до сегодняшнего дня оставались не охваченными компартией. По Тракторозаводскому округу №12 выдвинут Иван Климов, по Волжскому №10 – Наталья Говорова. 
На отчетно-выборной конференции обкома КПРФ в июне текущего года коммунисты не смогли определиться с выдвиженцем по округу №10. Делегаты конференции, обладающие правом голоса, забраковали кандидатуру секретаря Волжского горкома Александра Кудрявцева. Однако у партии в соответствии с избирательным законодательством осталось право закрыть эту брешь в предвыборном списке не позднее, чем за 55 дней до дня выборов. Причем, одномандатника при таких обстоятельствах политическая сила может выбрать только из числа кандидатов-списочников. Ровно так и поступил обком КПРФ.
Также на сегодняшнем заседании члены облизбиркома открыли дорогу для сбора подписей кандидату в губернаторы от партии «Национальный курс» Владимиру Полякову. Ранее участник выборов предоставил комиссии неполный пакет документов, что препятствовало для дальнейшего участия в избирательном процессе. Постановлением избиркома региона от 12 июля был зарегистрирован уполномоченный представитель Полякова по финансовым вопросам и выдано разрешение на открытие специального банковского счета. 
Между тем, времени на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в губернаторы остается все меньше. Прием подписных листов в облизбирком стартует 16 июля и завершится 24-го. 
На пост губернатора Волгоградской области баллотируются 8 человек: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров  (КПРФ), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России»), Владимир Поляков («Национальный курс»). 
Для регистрации кандидатам необходимо заручиться поддержкой депутатов представительных органов региона или избранных  по итогам выборов глав муниципальных образований – всего 228 подписей. Федеральным законодательством для субъектов  России установлена вилка – от 5 до 10%. В Волгоградской области  установлен минимально допустимый порог – в объеме 5%  подписей от общего количества депутатов муниципального уровня, которых в регионе – около 4500 человек.

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