В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старика





К двум годам ограничения свободы приговорил суд заместителя главного врача по медицинской части Даниловской ЦРБ. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, женщину признали виновной по части 2 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”.

По данным следствия, в конце августа 2017 года в больницу доставили 71-летнего местного жителя. Тогда как раз и дежурила заместитель главного врача. Она осмотрела пациента и распорядилась определить его в терапевтическое отделение. Однако в течение трех дней состояние здоровья пенсионера ухудшалось. Ему требовалась консультация хирурга, но ее не провели. Также, как стало известно позднее, в день поступления обвиняемая назначила пенсионеру диагностические манипуляции, но их не провели. 23 августа мужчина умер от обострения хронической язвы. Судебно-медицинская экспертиза, следствие и суд пришли к выводу, что к гибели пациента привели неквалифицированные действия врача.

В качестве дополнительного наказания женщине на два года запретили заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью.



