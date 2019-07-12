В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старика

Расследования 12.07.2019 15:57
1075 1
12.07.2019 15:57
К двум годам ограничения свободы приговорил суд заместителя главного врача по медицинской части Даниловской ЦРБ. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, женщину признали виновной по части 2 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”.
По данным следствия, в конце августа 2017 года в больницу доставили 71-летнего местного жителя. Тогда как раз и дежурила заместитель главного врача. Она осмотрела пациента и распорядилась определить его в терапевтическое отделение. Однако в течение трех дней состояние здоровья пенсионера ухудшалось. Ему требовалась консультация хирурга, но ее не провели. Также, как стало известно позднее, в день поступления обвиняемая назначила пенсионеру диагностические манипуляции, но их не провели. 23 августа мужчина умер от обострения хронической язвы. Судебно-медицинская экспертиза, следствие и суд пришли к выводу, что к гибели пациента привели неквалифицированные действия врача.
В качестве дополнительного наказания женщине на два года запретили заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2019 05:52
62464 0
03.07.2019 13:28
23029 47
24.06.2019 13:03
34080 13
В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесмену11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
3845 0 Обсудить
Тренера из Волгоградской области будут судить за смерть подростка в детском лагере11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
2959 7 Обсудить
Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнес11.07.2019 11:38
Расследования 11.07.2019 11:38
743 0 Обсудить
Житель Волжского прятал плантацию конопли среди огурцов11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
1011 1 Обсудить
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДС10.07.2019 17:08
Расследования 10.07.2019 17:08
2310 0 Обсудить
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена10.07.2019 14:10
Расследования 10.07.2019 14:10
7076 8 Обсудить
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посуду09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
2333 2 Обсудить
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
20768 16 Обсудить
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговой09.07.2019 13:19
Расследования 09.07.2019 13:19
5937 2 Обсудить
В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудников09.07.2019 12:38
Расследования 09.07.2019 12:38
2151 1 Обсудить
В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботу09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
4011 15 Обсудить
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из Таджикистана08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
2168 0 Обсудить
В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой даче08.07.2019 11:48
Расследования 08.07.2019 11:48
1572 2 Обсудить
Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечки07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4621 0 Обсудить
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
5156 0 Обсудить
Реклама