Экономика

Сбербанк получил международное признание за инновационное решение в платежах

Экономика 12.07.2019 14:56 Реклама
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12.07.2019 14:56


Сервис Сбербанка по заключению договора на прием платежей физических лиц в «Сбербанк Бизнес Онлайн» удостоился высокой оценки международной премии PayTech Awards 2019 в номинации Top Paytech Innovation. Об этом ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
PayTech Awards отмечает самые яркие инновации по использованию информационных технологий в финансовой сфере. Отбор происходит на основе открытого конкурса заявок от финтех-компаний, банков и стартапов со всего мира.
Сервис дистанционного заключения договоров для приема платежей от физических лиц в «Сбербанк Бизнес Онлайн» был запущен в начале этого года. Договор заключается онлайн в течение нескольких минут по безбумажной технологии и не требует посещения офиса банка. После заключения договора в течение одного дня компания может принимать платежи от своих клиентов через приложение «Сбербанк Онлайн» и в сети устройств самообслуживания Сбербанка. 
Услугой уже воспользовались более 3000 корпоративных клиентов Сбербанка, а также десятки тысяч их клиентов. Для физических лиц — это простота, экономия времени и удобство при оплате услуг; для юридических лиц новая опция открывает доступ к самой большой платежной экосистеме страны.
Игорь Мамонтов, вице-президент-директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка: «Сбербанк, в первую очередь, инвестирует в развитие цифровых технологий и повышение клиентоориентированности. Сервис, который получил международное признание в рамках PayTech Awards, создан совместно командами розничного и корпоративно-инвестиционного блоков. Подобная услуга не только экономит время наших клиентов, но и задает новый стандарт клиентского опыта: всего за несколько минут можно заключить договор на прием платежей без визита в банк и обеспечить клиентам любого бизнеса доступ к удобным способам оплаты услуг».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 

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