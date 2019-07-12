Никакого пуха и колючек: мэр Лихачев объявил о новой стратегии озеленения Волгограда





Сажать так как раньше - неправильно и неэффективно. Волгограду нужна новая стратегия озеленения. Об этом сегодня в ходе выездного совещания в питомнике растений, расположенном в Среднеахтубинском районе, заявил глава Волгограда. Виталия Лихачева привлекло экспериментальное производство зеленых насаждений, которое осваивает местное предприятие. Для руководства города, глав администраций районов и профильных специалистов провели экскурсию по теплицам, где выращиваются молодые деревца, кустарники и цветы. Представитель питомника рассказала гостям о наиболее удачных и перспективных сортах растений, которые своим эффектным видом смогут придать улицам города особый шарм и очарование.













В ходе прогулки по питомнику глава Волгограда рассказал журналистам о том, что во многих парках города, где проводится благоустройство, специалисты вынуждены за отсутствием альтернативы сажать деревья-«иностранцы». К примеру, в ЦПКиО поселились хвойники, прибывшие в Волгоград из Италии. В других зеленых зонах приживаются деревья из Бельгии, Голландии и других стран.













И только на склоне поймы реки Царица недавно укоренили деревья, привезенные из Подмосковья. «Это чуть ли не единственный в России питомник, который освоил собственное производство растений. Но нам, конечно же, хотелось бы поддерживать волгоградского производителя, который дает рабочие места для наших жителей. Во-первых, такая продукция адаптирована для местного климата. А во-вторых, это дешевле, чем импорт. А значит, появляется возможность увеличить масштабы озеленения города», - пояснил мэр Волгограда.













В прошлом году на базе муниципального центра благоустройства в Красноармейском районе Волгограда разбили сад площадью 5 гектаров под собственный посадочный материал. Первые несколько сотен деревьев из этого питомника уже высажены в разных районах города. Но очевидно, что объемы производства в данном учреждении пока не поспевают за потребностями города. Только за прошлый год в разных районах Волгограда высадили 24 тысячи зеленых насаждений. За последние четыре года реконструировали больше двух десятков парков, в каждом из которых сажали цветы, кустарники, деревья, для которых обустроили систему автоматического полива.













Виталий Лихачев в очередной раз подчеркнул, что «работать нужно по-новому»: делать ставку на крупномеры и более тщательно подходить к выбору сортов. «Время и требования горожан изменились. Нужно уйти полностью от растений, которые дают пух, колючки, мусор. Деревья должны быть не просто зелеными, а выглядеть эстетично, радовать глаз своим цветением», - отметил глава города.













О последних трендах в сфере ландшафтного благоустройства городских пространств детальнее речь пойдет в рамках Международного паркового форума. В августе Волгоград впервые станет организатором этого ежегодного статусного мероприятия. В город-герой съедутся специалисты отрасли из разных регионов России и ряда других государств. Форум проводится под эгидой Ассоциации парков страны, в которую в этом году вступил и Волгоград. Возглавляет организацию директор московского парка культуры и отдыха "Сокольники". В состав некоммерческой организации входят руководители ЦПКиО имени Горького, Московского зоопарка, парка «Зарядье», сада Эрмитажа и музея-заповедника «Царицыно».



