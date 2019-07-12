В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком





Полицейские задержали в Волгограде 65-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал топором и газовым баллончиком своей родственнице. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел в одной из квартир дома в Тракторозаводском районе. Пострадавшая женщина сообщила полицейским, что в трехкомнатной квартире она проживает со своей семьей и родственниками по линии мужа, которые периодически выпивают. В тот день она занималась домашними делами, когда к ней в комнату зашла свекровь, употребившая до этого алкоголь, и стала делать замечания по поводу ведения ею хозяйства. Видя, что невестка не реагирует, пенсионерка повысила голос. Услышав её крики, в комнату вбежал ее пьяный брат и нецензурно выражаясь, стал распылять слезоточивый газ из баллончика и размахивать топором, угрожая зарубить заявительницу. Все попытки успокоить разбушевавшегося родственника оказались безуспешными. Выбежав из комнаты и заперев дверь в кухню, потерпевшая и её супруг вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебошира, изъяв у него топор и баллончик с газом. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что на подобный поступок его толкнуло большое количество спиртного, которое он до этого употребил и охватившее его в тот момент желание заступиться за сестру. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ – "Угроза убийством", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



